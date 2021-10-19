На какую вакансию бухгалтер точно не откликнется

Бухгалтеры рассказали, какие вакансии их бесят. Главные факторы — непонятный объем работ, несовместимые участки и низкая зарплата.

Дискуссия разгорелась, когда наш подписчик спросил:

«Уважаемые эксперты в области бухгалтерского учёта, подскажите, что не так с вакансией? Мало откликов, а те что приходят больше половины с нерелевантным опытом работы».

Вакансия выглядит вот так:

Зарплата от 70 тыс., работа в офисе, полный рабочий день, пятидневка. Москва.

Наталья Матвеева,руководитель компании «Ваш консалтинг». Вообще, с такими требованиями для одного человека немудрено, что бухгалтеры хотят уйти в аутсорс. А что для этого ему понадобится — подробно и с реальными примерами на завтрашнем бесплатном вебинаре « Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать? » вам расскажетруководитель компании «Ваш консалтинг».

В комментариях сразу сказали, что слишком разные обязанности — универсала на них трудно найти:

«Несовместимые участки. Редко бывает, что бухгалтер по расчёту зарплаты хорошо знает банк и особенно валютный контроль».

По поводу объема работы тоже нет понимания:

«Объем не указан. Если это 20 человек, то одно, если 100, то объем конечно, другой. Совмещение 2 участков. Укажите количество сотрудников и объем платежей. Хотя 70 для Москвы это мало. Для такого функционала зарплата низкая».

В итоге, в комментариях сошлись во мнении, что эти два участка нельзя совмещать, они оба сложные сами по себе, плюс из-за неясности в объемах работы — нет понимания, будет ли бухгалтер все успевать.

А вы что скажете, друзья? На какую вакансию точно не отзоветесь?