На какую вакансию бухгалтер точно не откликнется

Бухгалтеры рассказали, какие вакансии их бесят. Главные факторы — непонятный объем работ, несовместимые участки и низкая зарплата.
Дискуссия разгорелась, когда наш подписчик спросил:
«Уважаемые эксперты в области бухгалтерского учёта, подскажите, что не так с вакансией? Мало откликов, а те что приходят больше половины с нерелевантным опытом работы».
Вакансия выглядит вот так:
Зарплата от 70 тыс., работа в офисе, полный рабочий день, пятидневка. Москва.
В комментариях сразу сказали, что слишком разные обязанности — универсала на них трудно найти:
«Несовместимые участки. Редко бывает, что бухгалтер по расчёту зарплаты хорошо знает банк и особенно валютный контроль».
По поводу объема работы тоже нет понимания:
«Объем не указан. Если это 20 человек, то одно, если 100, то объем конечно, другой. Совмещение 2 участков. Укажите количество сотрудников и объем платежей. Хотя 70 для Москвы это мало. Для такого функционала зарплата низкая».
В итоге, в комментариях сошлись во мнении, что эти два участка нельзя совмещать, они оба сложные сами по себе, плюс из-за неясности в объемах работы — нет понимания, будет ли бухгалтер все успевать.
А вы что скажете, друзья? На какую вакансию точно не отзоветесь?
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