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⚡️ Непривитых работников старше 60 лет надо перевести на удаленку

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Татьяна Голикова предложила всем работодателям перевести сотрудников старше 60 лет, которые не сделали прививки против ковида, на дистанционный режим работы.

Срок отстранения, по словам министра здравоохранения, — до четырех недель.

С таким предложением Голикова выступила на президиуме Координационного совета по борьбе с ковидом.

А еще она предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

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