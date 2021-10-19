⚡️ Непривитых работников старше 60 лет надо перевести на удаленку

Татьяна Голикова предложила всем работодателям перевести сотрудников старше 60 лет, которые не сделали прививки против ковида, на дистанционный режим работы.

Срок отстранения, по словам министра здравоохранения, — до четырех недель.

С таким предложением Голикова выступила на президиуме Координационного совета по борьбе с ковидом.

А еще она предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.