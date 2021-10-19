Бизнес против нерабочих дней

Бизнес надеется на поддержку в нерабочие дни. А если их все-таки введут, то предприниматели надеются, что государство их поддержит зарплатными субсидиями и налоговыми льготами.

Сегодня Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Мишустин ее предложение поддержал, но окончательное слово за Путиным, он его должен озвучить завтра.

Кроме того, Мишустин попросил продумать новые меры для поддержки бизнеса, если такое решение все-таки примут.

Вот что думают по этому поводу представители бизнеса.

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«Очередные длинные ноябрьские выходные опять стали угрозой бизнесу, так как планируется ввести дополнительные нерабочие дни. Бизнес категорически против увеличения количества выходных дней в ноябре.

Работодатели, как правило, и так не любят длинные каникулы, ведь они либо платят двойную ставку за выход сотрудников в официальный выходной, либо имеют простой в несколько дней и теряют эффективность и прибыль. Повторяющаяся ситуация — очередной удар, ведь эти незапланированные издержки по-прежнему остаются только на плечах предпринимателей.

Да, ситуация с ростом заболеваемости везде критичная, некоторые страны, например, Латвия, планируют вводить локдаун. Но, как показывает практика — правительства этих стран оказывает всестороннюю поддержку как гражданам, так и бизнесу. А у нас все, что достается предпринимателям, которые и так немало пострадали за последние 2 года — это издержки, нагрузка, налоги, аренда и т.д.».

Олег Чернов, председатель регионального политсовета Партии Роста в Московской области, руководитель проекта BusinessWorldExpert.com

«Любые выходные более двух-трех дней выбивают коллективы из рабочей колеи, и сотрудников, и конечно же работодателя. Не говоря уже о том, что предпринимателю снова нужно судорожно думать, как оплачивать эти выходные при фактически закрытых предприятиях. Я считаю, что в случае объявления дополнительных выходных бизнесу необходимы налоговые льготы и зарплатные субсидии, чтобы снизить груз налоговой и социальной нагрузки».

, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», Управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО»

«Раз госпожа Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, значит, оно будет удовлетворено. Причем в регионах с наиболее тяжелой эпидобстановкой планируется начать их с 23 октября.

Вынужденные нововведения в России связаны четвертой волной распространения коронавирусной инфекции и ее последствиями: стремительно растет число заболевших и смертельных исходов, мест в больницах не хватает.

При сохранении прежних темпов сфера здравоохранения не справится с колоссальной нагрузкой. Бизнесу пора готовиться к очередному скрытому «локдауну»: объявят выходные дни, но хотя бы не ожидается строгих ограничительных мер, которые мы наблюдали в 2020 году На период с 30 октября по 7 ноября выпали праздничные и выходные дни, в которые граждане и так планировали работать меньше.

Боюсь, что в преддверии новогодних праздников следующие нерабочие дни введут с середины декабря до середины января. Все секторы бизнеса, так или иначе причастные к сфере услуг, испытают сумасшедший удар. Они будут нуждаться не в формальной, а в качественной, эффективной поддержке со стороны государства.

Каждый предприниматель при этом достоин особого внимания. В период локдаунов я считаю обязательными следующие государственные меры поддержки бизнеса: замораживание требований по уплате налогов, предоставление отсрочек по арендным платежам, выплата заработных плат работникам из средств российского бюджета.

В противном случае, и без того умирающий малый и средний бизнес рискует покинуть рынки нашей страны».