Зарплату надо индексировать всем работникам одинаково

Компании не могут повышать зарплаты сотрудникам на разные коэффициенты, ответил Роструд.
У ведомства спросили, можно ли в компании всем работникам проиндексировать зарплату на 14%, а руководителям — на 5% только оклад и из системы оплаты труда убрать выплату за интенсивность.
Роструд сказал, что она распространяется на всех сотрудников, в том числе и на начальство. И процент роста должен быть у всех одинаковый.
Так как индексация — это сохранение уровня зарплаты работников из-за роста цен на продукты и другие товары.
Как правильно индексировать зарплату работникам — читать тут.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь