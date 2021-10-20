Зарплату надо индексировать всем работникам одинаково

Компании не могут повышать зарплаты сотрудникам на разные коэффициенты, ответил Роструд.

У ведомства спросили, можно ли в компании всем работникам проиндексировать зарплату на 14%, а руководителям — на 5% только оклад и из системы оплаты труда убрать выплату за интенсивность.

Роструд сказал, что она распространяется на всех сотрудников, в том числе и на начальство. И процент роста должен быть у всех одинаковый.

Так как индексация — это сохранение уровня зарплаты работников из-за роста цен на продукты и другие товары.

Как правильно индексировать зарплату работникам — читать тут.