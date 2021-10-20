Как защититься от фишинговых писем

Мошенники при рассылке фишинговых писем допускают много ошибок, в том числе меняет цифры на буквы. Роскачество составило памятку, как защитится от таких писем.
В ведомстве составили памятку. Первое, на что там обратили внимание — мошенники выдают себя за представителей власти или банков и пытаются заставить человека что-то сообщить или куда-то перейти.
Поэтому, стоит обращаться внимание на следующие нюансы:Кроме того, там отметили, что по таким ссылкам очень часто нельзя пройти по клику. То есть их надо копировать и вставлять в строку браузера.
- ссылка в виде цифр. (http://178.248.232.27)
- ссылка с символом «@». (http://bank.ru@zlo.ru)
- в ссылке буквы изменены на цифры (буква «o» на цифру 0) или вместо маленькой буквы — большая (0nIine.dank.ru вместо online.bank.ru.)
- ссылки c двумя и более адресами (https://bank.ru/rd.php?go=https://zlo.ru)
- в начале адреса сайта есть www, но нет точки или стоит тире (wwwbank.ru или www-bank.ru) или http или https, но нет «://» (httpsbank.ru или httpbank.ru)
Такие методы обычно используются не только в ссылке, но и в самом письме. Для примера ведомство привело следующий текст: «д0брьlй дeнb».
А вообще, такие письма лучше вообще не открывать. Роскачество озвучило пять универсальных правил, которые помогут защититься от мошенников:А вы хоть раз открывали фишинговые письма? Или антивирус помогает?
- Не открывать ссылки от незнакомцев.
- Если знакомые прислали ссылку без объяснения или с подозрительным объяснением (как если это пишет бот), лучше ее не открывать.
- После перехода по подозрительной ссылке у вас запрашивают конфиденциальную или личную информацию, предлагают скачать файл (особенно архив) — уходите с сайта.
- Современный и обновленный антивирус сможет распознать фишинговую ссылку и оповестить об этом.
- Проверяйте ссылку не только перед переходом по ней, но и когда вы уже перешли на сайт. Сайт, на который вы попали, может отличаться от того, что было написано в ссылке.
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