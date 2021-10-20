Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как защититься от фишинговых писем

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

Мошенники при рассылке фишинговых писем допускают много ошибок, в том числе меняет цифры на буквы. Роскачество составило памятку, как защитится от таких писем.

В ведомстве составили памятку. Первое, на что там обратили внимание — мошенники выдают себя за представителей власти или банков и пытаются заставить человека что-то сообщить или куда-то перейти.

Поэтому, стоит обращаться внимание на следующие нюансы:

  • ссылка в виде цифр. (http://178.248.232.27)
  • ссылка с символом «@». (http://bank.ru@zlo.ru)
  • в ссылке буквы изменены на цифры (буква «o» на цифру 0) или вместо маленькой буквы — большая (0nIine.dank.ru вместо online.bank.ru.)
  • ссылки c двумя и более адресами (https://bank.ru/rd.php?go=https://zlo.ru)
  • в начале адреса сайта есть www, но нет точки или стоит тире (wwwbank.ru или www-bank.ru) или http или https, но нет «://» (httpsbank.ru или httpbank.ru)
Кроме того, там отметили, что по таким ссылкам очень часто нельзя пройти по клику. То есть их надо копировать и вставлять в строку браузера.

Такие методы обычно используются не только в ссылке, но и в самом письме. Для примера ведомство привело следующий текст: «д0брьlй дeнb».

А вообще, такие письма лучше вообще не открывать. Роскачество озвучило пять универсальных правил, которые помогут защититься от мошенников:

  1. Не открывать ссылки от незнакомцев.
  2. Если знакомые прислали ссылку без объяснения или с подозрительным объяснением (как если это пишет бот), лучше ее не открывать.
  3. После перехода по подозрительной ссылке у вас запрашивают конфиденциальную или личную информацию, предлагают скачать файл (особенно архив) — уходите с сайта.
  4. Современный и обновленный антивирус сможет распознать фишинговую ссылку и оповестить об этом.
  5. Проверяйте ссылку не только перед переходом по ней, но и когда вы уже перешли на сайт. Сайт, на который вы попали, может отличаться от того, что было написано в ссылке.
А вы хоть раз открывали фишинговые письма? Или антивирус помогает?

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить