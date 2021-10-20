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Бизнес назвал меры по поддержке «поддержанием штанов»

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Рубрика Экономика России
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Предприниматели одобрили новые меры поддержки в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, и надеются, что там не будет двоякого толкования. А к тому, что эти дни могут продлить и после 7 ноября — отнеслись настороженно.

Меры поддержки бизнеса озвучили сегодня на совещании Путина с правительством.

Борис Титов, бизнес-омбудсмен:

«Меры разумные, но нужно дождаться Постановления Правительства. Надеюсь, в нём удастся избежать «белых пятен» и мест, которые можно будет трактовать двояко.

Полагаю, что на этот период этих мер хватит, но, в случае продления локдауна, необходимо будет пропорционально срокам увеличивать и поддержку бизнеса.

Обращаюсь к региональным властям с просьбой подходить к реализации Постановления разумно и честно, без имевшей ранее место «избирательности» в рамках отраслей. Бизнес также прошу отнестись с пониманием и всей мерой ответственности.

По данным наших экспертов, потери общепита в день в период с января по июль при полном локдауне составили 4,7 млрд в день, а при проходе с QR-кодами - 2,35 млрд. Будем мониторить ситуацию».

Руслан Нигматулин, депутат горсовета Набережных Челнов от Партии Роста, гендиректор группы компаний «Далини»:

«Бизнес до сих пор не восстановился после первой и второй волн пандемии, и речь здесь идет не только о предприятиях из самых пострадавших отраслей экономики, а о подавляющем большинстве компаний МСП. Впереди не менее сложный конец года, за которым последует период уплаты налогов, поэтому предоставление дополнительных мер поддержки даже в столь короткий срок ограничений – приятная новость. Спасибо, что не бросили.

Но говорить в таких условиях о каком-то экономическом росте явно не приходится. В целом, меры поддержки правительства можно озаглавить выражением «на поддержание штанов».

Считаю, что хоть сколько-то эффективными они будут разве что в небольших городах, с уровнем жизни ниже среднего по стране. Ведь заработные платы, в большинстве своем, выше МРОТа. И говорить о том, что эти меры сработают в субъектах можно лишь при том, что местные ФНС оперативно будут обрабатывать заявки от предпринимателей, а банки смогут обеспечить бесперебойную выдачу грантов и обещанных льготных кредитов.

Честно признаться, пугает бизнес и неопределенность формулировки – «регионы могут продлевать ограничения».

Если и дальше субъекты пойдут по пути закрытия предприятий, необходимо будет усиливать меры поддержки. Здесь стоит говорить и про компенсацию арендных платежей, и про деньги на оплату ЖКХ, и об обнулении налогов для предприятий из самых пострадавших отраслей экономики.

Нужно четко понимать, что все накопления «на черный день», которые были у бизнеса, кончились в первую и вторую волны ограничений».

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