Украинским банкам запретили принимать рубли

В Украине с 21 ноября запретили банкам принимать российские рубли для пополнения депозитных счетов физлиц. А банки собрались вообще отказаться от приема рублей на любые счета.

Документ о запрете разослал вчера Национальный банк Украины, пишет издание «Страна».

Поправки в постановление НБУ № 103 вступают в силу через месяц — с 21 ноября 2021 года.

Источники издания в Нацбанке уточнили, что ограничение касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.

Впрочем, в банках собираются отказаться принимать рубли на любые счета, в том числе на текущие и карточные.

«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — прокомментировал изданию зампред правления одного из украинских банков.