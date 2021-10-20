Украинским банкам запретили принимать рубли

В Украине с 21 ноября запретили банкам принимать российские рубли для пополнения депозитных счетов физлиц. А банки собрались вообще отказаться от приема рублей на любые счета.
Документ о запрете разослал вчера Национальный банк Украины, пишет издание «Страна».
Поправки в постановление НБУ № 103 вступают в силу через месяц — с 21 ноября 2021 года.
Источники издания в Нацбанке уточнили, что ограничение касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.
Впрочем, в банках собираются отказаться принимать рубли на любые счета, в том числе на текущие и карточные.
«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — прокомментировал изданию зампред правления одного из украинских банков.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь