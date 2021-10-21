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Материнский капитал предлагают выдавать и на третьего ребенка

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Рубрика Общество. Люди. События
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Выплата материнского капитала при рождении третьего ребенка поможет увеличить рождаемость. Но выдавать его надо только в регионах с низкой рождаемостью, считают в ЛДПР.

Сейчас по решению местных властей при рождении третьего ребенка выплачивают только региональный материнский капитал. В среднем, это 150 тыс. — 200 тыс. рублей. А в некоторых регионах для получения нужно еще и по обязательным условиям подходить. Например, оба родителя должны быть прописаны в этом регионе.

О новом законопроекте рассказал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

«Материнский капитал — один из действенных инструментов стимулирования рождаемости, доказавший свою эффективность. Но при этом нужно учитывать необходимость дополнительной поддержки семей с рождением третьего, четвёртого и последующих детей в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией».

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А выдавать его хотят при рождении третьего ребенка или последующих. При условии, что ранее мать не получала маткапитал на третьего, после 1 января 2022 года. А также единственным усыновителям-мужчинам.

Путин предложил индексировать материнский капитал с 2022 года не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. Так что точные размеры маткапитала на следующий год будут известны только в конце декабря.

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