Материнский капитал предлагают выдавать и на третьего ребенка

Выплата материнского капитала при рождении третьего ребенка поможет увеличить рождаемость. Но выдавать его надо только в регионах с низкой рождаемостью, считают в ЛДПР.
О новом законопроекте рассказал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
«Материнский капитал — один из действенных инструментов стимулирования рождаемости, доказавший свою эффективность. Но при этом нужно учитывать необходимость дополнительной поддержки семей с рождением третьего, четвёртого и последующих детей в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией».
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А выдавать его хотят при рождении третьего ребенка или последующих. При условии, что ранее мать не получала маткапитал на третьего, после 1 января 2022 года. А также единственным усыновителям-мужчинам.
Путин предложил индексировать материнский капитал с 2022 года не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. Так что точные размеры маткапитала на следующий год будут известны только в конце декабря.
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