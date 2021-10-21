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Расскажите «Клерку» о банке «Уралсиб»

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Рубрика Банки
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«Клерку» нужны ваши отзывы о банке «Уралсиб» для «Рейтинга компаний».

«Уралсиб» входит в топ банков по объемам ипотечных кредитов по итогам первого полугодия 2021 года. У банка 6 филиалов и полторы тысячи банкоматов по стране. А еще проверенная временем репутация: на «Клерке» много раз писали о развитии и даже подорожании бренда, тестировали мобильное приложение и т.д. «Уралсиб» занимает 12 место в народном рейтинге на портале «Банки.ру».

Вот так буквально на днях пишут о банке клиенты: 

 

Впрочем, есть и другие мнения, например: 

К чести банка стоит сказать, что такие отзывы они отрабатывают, разбираются в проблеме: 

Банк, какой бы он ни был, все равно определяют люди, которые там работают. А 12-е место в народном рейтинге — это очень неплохо.

Расскажите нам, какие у вас впечатления от этого банка, если вы с ним работали. На «Клерке» отзывов пока нет — будете первыми.

Ждем ваши отзывы.

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