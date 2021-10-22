Детей-самозанятых уже более 30 тысяч. Им нужен куратор?

В стране более 30 тыс. самозанятых — подростки до 18 лет. И их надо курировать, сказала столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

«В столице есть несовершеннолетние, которые уже много зарабатывают, но их никто не курирует», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Она посоветовала отнестись внимательнее к подросткам в бизнесе.

Взять, например, сроки уплаты налога или отслеживание дохода. Если самозанятый превысит этот лимит в 2,4 млн рублей, то слетает с НПД. Будут ли дети это все отслеживать? А срок уплаты налога — до 25 числа следующего месяца. А если пропустит — то придется заплатить налог плюс пени.

Сумму налога, которую надо уплатить, можно посмотреть в приложении «Мой налог». И там же настроить автоплатеж.

Кстати, региональные локдауны на сроки уплаты налогов не влияют. Так что даже если где-то его введут с 25-го октября или раньше — оплатить нужно все равно до 25-го.