Детей-самозанятых уже более 30 тысяч. Им нужен куратор?

В стране более 30 тыс. самозанятых — подростки до 18 лет. И их надо курировать, сказала столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.
«В столице есть несовершеннолетние, которые уже много зарабатывают, но их никто не курирует», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
Она посоветовала отнестись внимательнее к подросткам в бизнесе.
А срок уплаты налога — до 25 числа следующего месяца. А если пропустит — то придется заплатить налог плюс пени.
Сумму налога, которую надо уплатить, можно посмотреть в приложении «Мой налог». И там же настроить автоплатеж.
Кстати, региональные локдауны на сроки уплаты налогов не влияют. Так что даже если где-то его введут с 25-го октября или раньше — оплатить нужно все равно до 25-го.
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