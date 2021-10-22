Образец приказа о вызове некоторых сотрудников на работу в нерабочие дни

Работодатели компаний, на которые распространяются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, могут вызывать на работу сотрудников. При условии, что без них вся деятельность остановится. Но для этого надо составить приказ.
Приказ составляется в произвольной форме. Если в компании есть установленная форма официального бланка — на нем.
В тексе документа надо указать:
- кто будет работать в период нерабочих дней;
- по какому графику;
- кто не работает.
С приказом надо ознакомить каждого сотрудника компании или ИП. Даже тех, кто не будет работать.
Скачать образец приказа о работе в нерабочие дни.
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