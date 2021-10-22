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Образец приказа о вызове некоторых сотрудников на работу в нерабочие дни

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Работодатели компаний, на которые распространяются нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, могут вызывать на работу сотрудников. При условии, что без них вся деятельность остановится. Но для этого надо составить приказ.

Местные власти могут устанавливать больше выходных дней. Поэтому при составлении приказа надо ориентироваться на даты регионального локдауна. Например, в Москве — с 28 октября.

Приказ составляется в произвольной форме. Если в компании есть установленная форма официального бланка — на нем.

В тексе документа надо указать:

  • кто будет работать в период нерабочих дней;
  • по какому графику;
  • кто не работает.

С приказом надо ознакомить каждого сотрудника компании или ИП. Даже тех, кто не будет работать.

Скачать образец приказа о работе в нерабочие дни.

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