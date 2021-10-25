Сотрудник может скрыть свою инвалидность, но из-за кода 45 в больничном работодатель все узнает

Код 45 в больничном листе поможет работодателю понять, что сотрудник является инвалидом. Если этого кода нет, может возмутиться ФСС и просигнализировать об ошибке работодателю. Таким образом секрет человека будет раскрыт и тайное станет явным.

При устройстве на работу некоторые инвалиды скрывают от работодателя свои проблемы со здоровьем и не предъявляют розовую справку.

Причины могут быть разные:

кто-то стесняется;

кто-то боится отказа в приеме;

кто-то уже после оформления опасается, что от него могут избавиться;

а кто-то и вовсе устраивается на такую работу и такой график, которые для инвалидов под запретом.

В ситуации, о которой поведала участница нашего форума, как раз произошла такая история. Человек скрыл свою инвалидность от работодателя.

Нареканий к работе сотрудника не было. Но недавно он заболел простудой и оформил больничный лист.

Бухгалтерия отказывается оплачивать его до тех пор, пока сотрудник не принесет справку об инвалидности. Возможно бухгалтер узнал об инвалидности от ФСС, куда передавал больничный для оплаты или увидел на листке код 45 и понял, что сотрудник что-то не договаривает.

Отметим, что это далеко не первый и не уникальный случай, когда больничный делает тайное явным и информация об инвалидности, которую сотрудник держал в секрете, становится известной работодателю.

Недавно подобную ситуацию рассматривал Роструд — здесь и здесь. ФСС отказался оплачивать продолжительный больничный, так как у инвалидов есть ограничение по оплачиваемым дням.

Для работодателя эта информация оказалась полным сюрпризом. Мало того, что расчет больничного был неверным, так еще и у инвалида 2 группы по договору оформлен ненормированный день. Что делать работодателю в такой ситуации?

Во-первых, пояснил Роструд, информирование работодателя о своей инвалидности является правом, а не обязанностью работника. Работодатель не имеет права требовать с работника документы, подтверждающие его инвалидность.

Более того, в период работы узнать об инвалидности работника без желания человека невозможно, так как информация об инвалидности относится к персональным данным и защищена законом, заявляет Роструд.

Между тем напомним, что эта защищенная законом информация все-таки попадает к работодателям.

Во-вторых, заявляет Роструд, если сотрудник так и не принесет инвалидную справку, ему не надо предоставлять удлиненный отпуск и укороченное рабочее время. То есть для работодателя этот инвалид — обычный сотрудник со стандартным набором трудовых прав.

А вот что касается ненормированного дня, то тут разъяснения Роструда примерно такие: это можно, но нельзя. И при условии, что человек принесет розовую справку.

Дело в том, что ТК не содержит прямого запрета на ненормированный день для инвалидов, поясняет Роструд. В то же время для инвалидов 2 группы устанавливается сокращенная рабочая неделя (36 часов). Это само по себе исключают возможность работы на условиях ненормированного рабочего дня.

Но вернемся к теме форума. Там больничный был по причине ОРВИ, так что вряд ли он превысил 4 месяца. Что же пошло не так?

Участники обсуждения предполагают, что дело в оформлении больничного. У инвалидов там ставится код 45 . ФСС обнаружил, что инвалидность у человека есть, а кода в больничном нет. Или код был и бухгалтер заострила на нем внимание.

Кстати, хотя этот код в больничном ставят медики, но крайним может оказаться работодатель, потому что он не проконтролировал. О таком решении суда мы рассказывали ранее.

Впрочем, что касается ситуации, которую обсуждают в нашем форуме, то отказ работодателя от оплаты больничного неправомерен.

Наши читатели отмечают, что шантаж «оплата больничного в обмен на розовую справку» — это незаконно.

Обсуждение происходит в теме форума «Бух не выплачивает больничный без справки о инвалидности».

Кстати, со следующего года все больничные станут электронными и взаимодействие ФСС с работодателями станет более тесным. Информация о каждом больничном из ФСС будет автоматически попадать работодателю даже если сотрудник и не собирался претендовать на оплату этих дней.