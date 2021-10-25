Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💸 Крупному бизнесу тоже нужна поддержка, считает Титов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Субсидии для бизнеса
Версия для печати

В период нерабочих дней поддержать надо не только малый и средний бизнес, но и крупный. При условии, что он относится к пострадавшим отраслям и выручка упала на 30%, считает Титов.

Такое предложение бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Предлагаем рассмотреть возможность оказания аналогичной поддержки (выплаты в размере MPOT на одного работника и льготное кредитование) субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр MCП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более».

Как сказал Титов, компании крупного бизнеса тоже несут потери, а отсутствие поддержки от властей может повлечь банкротство.

«Многие такие компании не вошли в реестр MCП в связи с „техническими“ причинами: наличием в числе учредителей компаний не из сферы MCП и так далее», — сказал бизнес-омбудсмен.

Материал по «ТАСС».

Из-за нового локдауна компаниям будут выплачивать по 1 МРОТ за каждого трудоустроенного. Но только компаниям из пострадавших отраслей, которые относятся к МСП. Заявку можно будет подать с 1 ноября.

Не подставьтесь под штрафы из-за локдауна! Забирайте запись срочного вебинара «Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать»

Только до завтра запись со скидкой 20%. Программа вебинара тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить