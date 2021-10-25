💸 Крупному бизнесу тоже нужна поддержка, считает Титов

В период нерабочих дней поддержать надо не только малый и средний бизнес, но и крупный. При условии, что он относится к пострадавшим отраслям и выручка упала на 30%, считает Титов.

Такое предложение бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Предлагаем рассмотреть возможность оказания аналогичной поддержки (выплаты в размере MPOT на одного работника и льготное кредитование) субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр MCП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более».

Как сказал Титов, компании крупного бизнеса тоже несут потери, а отсутствие поддержки от властей может повлечь банкротство.

«Многие такие компании не вошли в реестр MCП в связи с „техническими“ причинами: наличием в числе учредителей компаний не из сферы MCП и так далее», — сказал бизнес-омбудсмен.

Материал по «ТАСС».