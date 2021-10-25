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Большая часть бухгалтеров работает из-за денег, а не призвания. Вот это новость!

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Рубрика Бухгалтеры
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67% бухгалтеров выбрали свою профессию из-за высокой зарплаты. Такого же мнения придерживаются 58% юристов, показывает опрос.

Исследование провел сервис SuperJob. В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов. Результаты исследования есть у «Клерка».

55% опрошенных сказали, что в основном выбор работы и профессии зависит от размера зарплаты, премий и льгот. 22% считают, что в работе главное — карьера. А 18% — работа должна приносить удовольствие и результаты.

Причем, бухгалтеры ответили, что выбрали работу:

  • 67% — из-за высокой зарплаты;
  • 18% — так как это их призвание;
  • 14% — из-за возможности карьерного роста.

Юристы ответили примерно также, но в соотношении 58%, 18% и 12%.

А нам интересно узнать ваше мнение.

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