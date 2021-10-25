Большая часть бухгалтеров работает из-за денег, а не призвания. Вот это новость!

67% бухгалтеров выбрали свою профессию из-за высокой зарплаты. Такого же мнения придерживаются 58% юристов, показывает опрос.
Исследование провел сервис SuperJob. В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов. Результаты исследования есть у «Клерка».
55% опрошенных сказали, что в основном выбор работы и профессии зависит от размера зарплаты, премий и льгот. 22% считают, что в работе главное — карьера. А 18% — работа должна приносить удовольствие и результаты.
Причем, бухгалтеры ответили, что выбрали работу:
- 67% — из-за высокой зарплаты;
- 18% — так как это их призвание;
- 14% — из-за возможности карьерного роста.
Юристы ответили примерно также, но в соотношении 58%, 18% и 12%.
А нам интересно узнать ваше мнение.
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