Доплаты медикам за вакцинацию не облагаются НДФЛ

Стимулирующие выплаты медикам за дополнительную нагрузку из-за проведения вакцинации против ковида не облагаются НДФЛ.

При этом источником финансирования этих выплат должны быть средства федерального или регионального бюджета.

В этом случае такой доход медиков подходит под п.18 статьи 217 НК и является необлагаемым.

Разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/14639@ от 15.10.2021.

Вместе с тем, когда речь идет об отпускных, начисленных, в том числе, с учетом этой доплаты, то обложение НДФЛ считается по обычным правилам. То есть и отпускные и компенсация неиспользованного отпуска медиков облагаются НДФЛ.

Добавим, что правила доплат медикам за вакцинацию установлены постановлением Правительства от 23.08.2021 № 1396. Средства выделены из резервного фонда Правительства, чтобы софинансировать расходы региональных бюджетов.

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