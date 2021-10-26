Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Изменения в 115-ФЗ в 2021 коснутся всех бухгалтеров! Бесплатный вебинар уже завтра

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Вы знали, что вашей компании могут заблокировать счет в любой момент? С 1 октября правила блокировок стали жестче.

Например, риск есть, если по счету проходит более 30 операций в день, или более, чем по 10 контрагентам.

Еще с 1 октября банки обязаны отчитываться Росфинмониторингу по любым операциям НКО (кроме ТСЖ, ЖСК, потребкооперативов), а также о любых поступлениях из-за рубежа по специальному списку. И все это — далеко не первые поправки в этом году.

О самых важных изменениях ПОД/ФТ — смотрите завтра бесплатный вебинар «Как изменился 115-ФЗ в 2021 году: все для бухгалтера и директора». Начало в 14:00 по Москве.

Обсудим самые последние изменения и дадим алгоритм для действий в разных ситуациях.

  • Что изменилось в 2021 году?
  • Почему компаниям нужно быть вдвойне осторожными с операциями по счетам?

Спикер — Сергей Витковский, руководитель направления Центра развития некредитных продуктов МСБ, Локо-банк.

Запишитесь сейчас.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить