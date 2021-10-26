Изменения в 115-ФЗ в 2021 коснутся всех бухгалтеров! Бесплатный вебинар уже завтра

Вы знали, что вашей компании могут заблокировать счет в любой момент? С 1 октября правила блокировок стали жестче.

Например, риск есть, если по счету проходит более 30 операций в день, или более, чем по 10 контрагентам.

Еще с 1 октября банки обязаны отчитываться Росфинмониторингу по любым операциям НКО (кроме ТСЖ, ЖСК, потребкооперативов), а также о любых поступлениях из-за рубежа по специальному списку. И все это — далеко не первые поправки в этом году.

Обсудим самые последние изменения и дадим алгоритм для действий в разных ситуациях.

Что изменилось в 2021 году?

Почему компаниям нужно быть вдвойне осторожными с операциями по счетам?

Спикер — Сергей Витковский, руководитель направления Центра развития некредитных продуктов МСБ, Локо-банк.

Запишитесь сейчас.