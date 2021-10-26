ИП на УСН вынужден вести бухучет ОС, потому что поправки в НК так и не внесли. Хотя обещали еще 3 года назад

Как известно, на ИП закон о бухучете не распространяется. Предприниматели не должны соблюдать ФСБУ и ПБУ. Однако есть случай, когда вопреки этой прописной истине ИП приходится вникать в бухучет.

Речь идет об учете основных средств. Дело в том, что лимит по стоимости основных средств необходимо отслеживать в целях сохранения права на УСН.

Согласно пункту 16 ст. 346.12 НК запрет на УСН при стоимости ОС свыше 150 млн. рублей распространяется на организации. И считать остаточную стоимость они должны по правилам бухучета.

Однако, к сожалению, это правило распространили и на ИП. По этому поводу было решение Верховного суда.

О том, что при превышении лимита основных средств ИП слетает с УСН, сообщал Минфин в письме № 03-11-11/78908 от 02.11.2018. Аналогичные разъяснения давала ФНС в письме № СД-3-3/7457@ от 19.10.2018.

В итоге перед ИП стоит задача — как правильно принять к учету ОС, как рассчитать его стоимость. Ведь какое-то имущество ИП мог использовать и до начала бизнеса.

С такой проблемой столкнулась читательница нашего форума.

С ведением бухучета у ИП, как правило, трудностей не возникает, так как он обычно автоматически ведется в программе параллельно с налоговым учетом.

Но у бухгалтера возник вопрос, как учесть недвижимость, которую ИП купил, еще даже не будучи бизнесменом. Сейчас он ее использует в предпринимательской деятельности — сдает в аренду. И ему приходится отслеживать лимит по ОС.

Вопросы у бухгалтера такие:

1) какой датой приходовать эти старые ОС;

2) какую первоначальную стоимость указывать;

3) как считать амортизацию, учитывая, что ОС куплены давно.

Коллеги дали бухгалтеру такой совет: 1) принять объект ОС к учету на дату регистрации ИП (или дату начала его использования в коммерческой деятельности ИП); 2) первоначальная стоимость определить исходя из документов, подтверждающих расходы на приобретение объекта; 3) срок полезного использования определить самостоятельно по ПБУ 6/01 без учета период эксплуатации у физлица до регистрации ИП (то есть так, как будто это ОС новое).

Впрочем, участники обсуждения высказали мнение, что отслеживать лимит ОС необходимо, когда их стоимость действительно очень большая.

Отслеживать стоимость ОС при наличии объектов на пару-тройку миллионов — занятие бессмысленное — говорят участники форума

А что вы можете посоветовать бухгалтеру в такой ситуации?

Кстати, еще в 2018 году и Минфин, и ФНС обещали внести поправки в НК и прописать там нормальные правила расчета стоимости ОС именно для ИП.

В письме Минфина говорится, что основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусматривается уточнение порядка определения остаточной стоимости ОС для ИП на УСН.

Однако прошло 3 года, а воз и ныне там. Поправки в НК не внесли. ИП пребывают в недоумении, как им считать стоимость по правилам БУ, если БУ – только для организаций.

Присоединиться к обсуждения можно в теме форума «ОС у ИП-на какую дату вносить?»