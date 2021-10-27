Люди уже начали требовать от работодателей 2 новых выходных дня, объявленных Путиным

Речь президента о двух выходных днях за прививку обрадовала россиян. Люди сделали вывод, что это дело уже решенное и норма о новых выходных установлена в законе.
Так, на портал Роструда уже начали поступать вопросы об этих выходных.
Например, человек интересуется — 2 дня дают один раз или после каждого укола двухкомпонентным Спутником? Работник не сомневается, что данная льгота уже прописана в указе президента.
Но Роструд разочаровал человека. Трудинспекторы ответили, что такой нормы в законе нет. Это только поручение президента. Путин предложил губернаторам проработать вопрос по выходным дням для работников, сделавших прививку.
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