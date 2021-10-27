Где вводятся нерабочие дни сегодня-завтра?

Сегодня и завтра в пяти регионах вводится нерабочие дни. И продлятся они до 7 ноября включительно

С 27 октября — в Саратовской области. С 28 октября — Москва и Подмосковье, а также Калининградская и Смоленская области.

Список регионов и даты, с которых объявляются нерабочие дни, можно посмотреть тут.

Если в компании зарплата выплачивается с 1 по 7 ноября, то платежки можно отправить в банк в последний рабочий день.

Но это не обязательно, так ранее рекомендовал Минтруд. По ТК такой обязанности нет.

В ТК перенос выплаты зарплаты на рабочий день касается только выходных и нерабочих праздничных дней. А у нас — нерабочие дни.

Поэтому зарплату можно выплатить и в установленный срок.

Но тогда придется бухгалтера вызывать на работув нерабочий день.

А вот на сроки отчетности региональные нерабочие дни никак не влияют. Поэтому компаниям на ОСНО надо сдать декларация по налогу на прибыль и уплатить авансовый платеж до 28 октября включительно.

Удобная инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика о нерабочих днях — тут.