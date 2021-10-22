👈 👉 Как выплатить зарплату за октябрь, если сроки выпали на локдаун

Зарплату работодатель должен платить вовремя. Если день выплаты попадает на выходной или праздничный день, значит платить нужно накануне этих дней. То же самое и с нерабочими, считает Минтруд. А что говорит ТК?

Мнение Минтруда

В случае с нерабочими днями Минтруд предлагает поступать точно так же — выплачивать зарплату до их начала. Такая позиция была изложена в рекомендациях, опубликованных Минтрудом в мае этого года.

Если локдаун объявили с 28 октября (к примеру, как в Москве и МО) — закрыть табель, передать его в бухгалтерию, начислить и выплатить зарплату нужно 27.10.

Если же его объявили в вашем регионе с 30 октября — то последний рабочий день октября будет 29-е, все указанные действия нужно будет сделать в тот день.

Установленный срок выплаты зарплаты Когда надо выплатить с 1 по 7 ноября в последний рабочий день перед локдауном1 с 8 по 12 ноября в срок, который установлен ЛНА 13 или 14 ноября 12 ноября

1Смотрите список регионов с точными датами начала нерабочих дней.

Еще раз подчеркнем, что выллата зарплаты до начала нерабочих дней - это рекомендация Минтруда.

В документе сказано буквально следующее: если срок выплаты зарплаты совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить зарплату до их начала.

Нормы ТК

А что по этому поводу говорит ТК? В статье 136 ТК сказано:

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

То есть переносить срок надо только из-за выходных и праздничных дней.

Нерабочих дней в списке причин для переноса нет. Это неудивительно, ведь ТК такого понятия вообще не содержит.

Ну а на нет, как говорится, и суда нет.

То есть по Трудовому кодексу у работодателя нет обязанности выплачивать зарплату досрочно, если день ее выплаты совпадает с нерабочим днем. В то же время работодатель не имеет права выплачивать зарплату позже установленного срока.

Как же быть работодателю, который оказался меж двух огней?

В тех же рекомендациях Минтруда говорится, что в нерабочие дни сотрудники должны получить зарплату не позже установленных в организации дат.

То есть главное – выплатить вовремя. Выплачивать заранее необязательно.

Так как (по опыту прошлых локдаунов) банки будут работать в нерабочие дни, то работодатель не нарушит закон, если перечислит зарплату в нерабочий день.

Подспудно это подтверждается и региональными указами, где для бухгалтеров, которые занимаются зарплатой, сделано исключение. Им можно работать в нерабочие дни.

Установленный срок выплаты зарплаты Когда надо выплатить с 1 по 3 ноября в срок, который установлен ЛНА (1, 2 или 3 ноября) с 4 по 7 ноября 3 ноября с 8 по 12 ноября в срок, который установлен ЛНА 13 или 14 ноября 12 ноября

Сотрудники не пострадают, нормы ТК будут соблюдены, ну а рекомендации Минтруда – это только рекомендации, а не закон.

А вот бухгалтерам конечно не позавидуешь. Пока их коллеги будут отдыхать, получая за это деньги, бухгалтеры будут работать за деньги, которые они получили бы и не работая. То есть можно сказать, что бухгалтеры в эти дни будут работать бесплатно на благо компании и ее сотрудников.