💰 Бухгалтеры в возрасте 40+ хотят высокую зарплату

Опытные бухгалтеры хотят зарплату в 150 тысяч. Молодые неопытные согласны на 110 тысяч.
В среднем самые высокие зарплатные ожидания у бухгалтеров в возрасте с 40 до 49 лет. Такой вывод содержится в исследовании компании SuperJob.
Бухгалтеры в 40 претендуют в среднем на 85 тыс. руб. в месяц (чистыми на руки).
Минимальные средние ожидания в этой сфере у молодежи 18–29 лет. Бухгалтер в этом возрасте планирует получать 65 тыс. рублей.
Максимальные — у людей 30 лет. Они хотят получать от 150 тыс. в месяц.
Возраст бухгалтера
Средние зарплатные ожидания (медиана)
Максимальные зарплатные ожидания
18 — 29 лет
65 000
110 000
30 — 39 лет
70 000
150 000
40 — 49 лет
85 000
150 000
от 50 лет
77 000
150 000
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь