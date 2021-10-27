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💰 Бухгалтеры в возрасте 40+ хотят высокую зарплату

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Рубрика Бухгалтеры
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Опытные бухгалтеры хотят зарплату в 150 тысяч. Молодые неопытные согласны на 110 тысяч.

В среднем самые высокие зарплатные ожидания у бухгалтеров в возрасте с 40 до 49 лет. Такой вывод содержится в исследовании компании SuperJob.

Бухгалтеры в 40 претендуют в среднем на 85 тыс. руб. в месяц (чистыми на руки).

Минимальные средние ожидания в этой сфере у молодежи 18–29 лет. Бухгалтер в этом возрасте планирует получать 65 тыс. рублей.

Максимальные — у людей 30 лет. Они хотят получать от 150 тыс. в месяц.

Возраст бухгалтера

Средние зарплатные ожидания (медиана)

Максимальные зарплатные ожидания

18 — 29 лет

65 000

110 000

30 — 39 лет

70 000

150 000

40 — 49 лет

85 000

150 000

от 50 лет

77 000

150 000

 

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