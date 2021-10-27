Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Самозанятым можно участвовать в госзакупках, но есть сложности

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Госзакупки
Версия для печати

Закон разрешил самозанятым участвовать в госзакупках (п.4 ч.1.ст.3 закона № 44-ФЗ), но многие вынуждены отказаться от этой возможности, забывая об ограничениях. Плательщикам НПД недоступны контракты на сумму больше 2,4 миллионов. А еще те, где для исполнения требуется привлечение нескольких сотрудников компаний.

Эти ограничения связаны с основами режима НПД — лимитом по годовым доходам и отсутствием права нанимать сотрудников.

Но есть и другие особенности.

Самозанятые не могут оформлять лицензии и вступать в СРО, т.к. это имеют право делать только юрлица и ИП. А еще не все тендеры им доступны по виду деятельности (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Чтобы участвовать в закупках, самозанятому нужно получить ЭЦП и зарегистрироваться в ЕИС.

Как соблюсти все эти условия и найти подходящий тендер?

Можно воспользоваться официальным сайтом ЕИС, но там есть несколько минусов. Например, нельзя ввести несколько поисковых запросов одновременно, ограниченное количество параметров и многое другое.

Гораздо лучше выбрать, например, РосТендер. Этот поисковик собирает данные с нескольких тысяч интернет-сайтов и тендерных площадок по всей России. Информация проверенная, полная и качественная.

Вам помогут:

  • найти подходящий тендер;
  • собрать о нем максимум информации;
  • подготовиться и провести надежную сделку.

Заходите к ним в гости, они сами все расскажут.

 

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить