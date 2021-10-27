Самозанятым можно участвовать в госзакупках, но есть сложности

Закон разрешил самозанятым участвовать в госзакупках (п.4 ч.1.ст.3 закона № 44-ФЗ), но многие вынуждены отказаться от этой возможности, забывая об ограничениях. Плательщикам НПД недоступны контракты на сумму больше 2,4 миллионов. А еще те, где для исполнения требуется привлечение нескольких сотрудников компаний.

Эти ограничения связаны с основами режима НПД — лимитом по годовым доходам и отсутствием права нанимать сотрудников.

Но есть и другие особенности.

Самозанятые не могут оформлять лицензии и вступать в СРО, т.к. это имеют право делать только юрлица и ИП. А еще не все тендеры им доступны по виду деятельности (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Чтобы участвовать в закупках, самозанятому нужно получить ЭЦП и зарегистрироваться в ЕИС.

Как соблюсти все эти условия и найти подходящий тендер?

Можно воспользоваться официальным сайтом ЕИС, но там есть несколько минусов. Например, нельзя ввести несколько поисковых запросов одновременно, ограниченное количество параметров и многое другое.

Гораздо лучше выбрать, например, РосТендер. Этот поисковик собирает данные с нескольких тысяч интернет-сайтов и тендерных площадок по всей России. Информация проверенная, полная и качественная. Вам помогут: найти подходящий тендер;

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