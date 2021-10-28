За работу в нерабочие дни «прилетит» штраф до 1 млн рублей

Если московская компания будет работать с 28 октября по 7 ноября, несмотря на запрет властей, ее оштрафуют. Максимальный размер штрафа — 1 млн рублей.

Об этом сообщила столичная мэрия.

Если компания или ИП продолжат работать в нерабочие дни, хотя не относятся к непрерывно действующим, то выпишут штраф: от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей — для ИП;

от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей — для компаний.

Вместо штрафа могут приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Контроль будет осуществлять Роспотребнадзор, полиция и сотрудники Объединения административно-технических инспекций, префектур и районных управ.

Московские власти разослали требования алкомаркетам о закрытии магазинов с 28 октября по 7 ноября. Но к некоторым это не относится, например, к «Красному и Белому» и «ВинЛабу».