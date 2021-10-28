Составляете график отпусков? Бесплатный вебинар в помощь уже завтра

График отпусков на год составлять обязательно — таково требование Трудового кодекса (ст.123). При составлении важно учесть как пожелания сотрудников, так и требования закона по некоторым отдельным категориям.

За отсутствие графика отпусков можно получить штраф по ст. 5.27 КоАП РФ.

Обо всех самых важных деталях для работодателя расскажет на бесплатном вебинаре Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву.

Как составить правильно и когда? Что учесть? Какие нюансы есть для разных категорий сотрудников?

Ответы на эти и многие другие вопросы — на вебинаре. Он уже завтра, 29 октября в 11:00 по Москве. Успейте записаться.