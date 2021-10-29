📆 Из-за нерабочих дней обычные выходные не отменяются

В указе президента № 595 о нерабочих днях упоминается статья 112 ТК, чего ранее в других подобных указах не было. К чему бы это?

Люди строят предположения, что таким образом непонятным нерабочим дням присвоен неофициальный статус празднично-выходных. А это значит, что платить зарплату за эти дни надо в двойном размере.

Но такое мнение ошибочно, сообщает Роструд. Зарплата начисляется в обычном размере. В таком же обычном размере она начисляется и тем, кто в эти дни не работал.

Еще одно мнение по нерабочим дням – что их введение автоматически отменяет выходные, на время которых приходятся нерабочие.

Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Получается 9 дней.

Но в этот период входят 5 выходных дней (30, 31 октября, 5, 6, 7 ноября) и один праздничный день 4 ноября. То есть реально нерабочих будет только 3 из 9-ти объявленных.

Некоторые работодатели поняли указ президента буквально: раз ввели нерабочие с 30.10 по 07.11, то все дни этого периода считаются нерабочими, а не какими-то другими.

Причем некоторые компании имеют право работать в нерабочие дни. Зарплата за них начисляется в одинарном размере. Но! Если речь идет о празднике 4 ноября и выходных, то оплата должна быть в двойном размере.

На портале Роструда люди жалуются , что работодатель намерен оплатить все дни в одинарном размере, мотивируя тем, что своим указом Путин фактически отменил праздничный день 04.11 и заменил его на нерабочий.

Это не так.