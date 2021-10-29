Нерабочие дни начинаются завтра для большинства регионов

С 30 октября по 7 ноября Владимир Путин объявил нерабочие дни по всей стране. Исключение — для непрерывно действующих компаний.

Что надо сделать бухгалтеру? Если у вас в компании зарплата выплачивается до 7 числа включительно и начальство решило выплатить ее раньше — отправить платежки в банк.

Есть сотрудники, которые совмещают должности? Не забудьте начислить доплату и за совместительство в нерабочие дни.

Некоторые регионы ушли на нерабочие дни раньше:

25 октября — Воронежская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области и Пермский край;

— Воронежская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области и Пермский край; 26 октября — Северная Осетия и Чувашия (Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинскийом и Яльчикский районы, а также в Алатырь и Шумерля)

— Северная Осетия и Чувашия (Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинскийом и Яльчикский районы, а также в Алатырь и Шумерля) 27 октября — Саратовская область

— Саратовская область 28 октября — Москва и Подмосковье, Калининградская и Смоленская области.

Но работодатели могут вызвать на работу сотрудников, без которых невозможна деятельность. В том числе бухгалтеров для начисления оплаты и охранников.

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