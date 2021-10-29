Нерабочие дни начинаются завтра для большинства регионов

С 30 октября по 7 ноября Владимир Путин объявил нерабочие дни по всей стране. Исключение — для непрерывно действующих компаний.
Что надо сделать бухгалтеру? Если у вас в компании зарплата выплачивается до 7 числа включительно и начальство решило выплатить ее раньше — отправить платежки в банк.
Есть сотрудники, которые совмещают должности? Не забудьте начислить доплату и за совместительство в нерабочие дни.
Некоторые регионы ушли на нерабочие дни раньше:
- 25 октября — Воронежская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области и Пермский край;
- 26 октября — Северная Осетия и Чувашия (Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинскийом и Яльчикский районы, а также в Алатырь и Шумерля)
- 27 октября — Саратовская область
- 28 октября — Москва и Подмосковье, Калининградская и Смоленская области.
Но работодатели могут вызвать на работу сотрудников, без которых невозможна деятельность. В том числе бухгалтеров для начисления оплаты и охранников.
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