Платить за совмещение надо и в нерабочие дни

Доплата за совмещение относится к части зарплаты сотрудника. Поэтому ее надо платить и за нерабочие дни, ответили в Роструде.

По указу Владимира Путина в период с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты.

Зарплата – это оплата за труд в зависимости от объема выполняем работы, сложности, квалификации и других условий.

Работодатель обязан доплачивать сотруднику за совмещение, так как увеличивается объем работы. Значит, доплата за совмещение относится к зарплате и должны быть выплачена за нерабочие дни.

Минтруд разъяснил, надо ли давать сотрудникам два выходных после вакцинации.