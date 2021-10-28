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Платить за совмещение надо и в нерабочие дни

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Рубрика Зарплата
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Доплата за совмещение относится к части зарплаты сотрудника. Поэтому ее надо платить и за нерабочие дни, ответили в Роструде.

По указу Владимира Путина в период с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты.

Зарплата – это оплата за труд в зависимости от объема выполняем работы, сложности, квалификации и других условий.

Работодатель обязан доплачивать сотруднику за совмещение, так как увеличивается объем работы. Значит, доплата за совмещение относится к зарплате и должны быть выплачена за нерабочие дни.

Минтруд разъяснил, надо ли давать сотрудникам два выходных после вакцинации.

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