Платить за совмещение надо и в нерабочие дни

Доплата за совмещение относится к части зарплаты сотрудника. Поэтому ее надо платить и за нерабочие дни, ответили в Роструде.
Зарплата – это оплата за труд в зависимости от объема выполняем работы, сложности, квалификации и других условий.
Работодатель обязан доплачивать сотруднику за совмещение, так как увеличивается объем работы. Значит, доплата за совмещение относится к зарплате и должны быть выплачена за нерабочие дни.
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