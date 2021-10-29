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Если директора объявили недостоверным — меняйте директора. Это проще и быстрее

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Недостоверные сведения о директоре в ЕГРЮЛ парализуют компанию — ЭЦП заблокирована, отчетность не сдать, платежи банк не пропустит. И проще в этом случае сменить директора, чем разбираться с этой проблемой.

Спросил наш подписчик.

«Налоговая внесла пометку о недостоверных сведениях о директоре в ЕГРЮЛ, заблокировали электронную подпись. Отчетность не сдалась, при этом мы получили письмо с просьбой подтвердить сведения. Мы поехали в налоговую, предоставили все бумажки, написали заявление и все оказалось бесполезным.

При этом, налоговая не поясняет, что конкретно им не нравится в директоре. Он не номинал, фирма работает, налоги платим, директор числится директором только у нас, нигде ранее не был, учредитель ее муж.

Что проще, сходить на комиссию и попытаться оспорить, или поменять директора?».

Прокомментировала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ:

«Возможны несколько вариантов:

1. Жалоба в Управление ФНС. Если текущий директор действительно работает в компании, есть все подтверждающие его трудоустройство документы, и он сам не подавал заявление о недостоверности сведений о себе (форма Р34001), это могло сделать третье лицо (форма Р34002).

Для того, чтобы выяснить причину внесенной записи необходимо обратиться с жалобой в Управление и приложить документы, подтверждающие трудоустройство директора (копию ТК, копию ТД, копию приказа, копию решения или протокола о назначении или продлении полномочий).

Управление должно рассмотреть жалобу в течение 30 дней и направить ответ на юридический адрес общества и на электронную почту, указанную в жалобе. В случае положительного решения по жалобе, УФНС обяжет инспекцию убрать запись. Сведения обновятся через 7 дней после того, как решение прилетит в инспекцию.

2. Смена директора. Так как предыдущий вариант очень долгий, а компания в это время, по сути, парализована, то проще и быстрее сменить директора. После подачи документов на внесение изменений новый директор будет числиться в ЕГРЮЛ через 7 рабочих дней.

С этого момента можно начинать переоформление ЭЦП, доступов к банковским счетам и восстанавливать ущерб, который причинила компании запись о недостоверности».

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