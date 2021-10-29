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⚖️ Выдать трудовую при увольнении надо, даже если ее не было. Иначе — компенсация утраченного заработка

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За невыдачу трудовой при увольнении компания заплатила около 200 тыс. рублей. Хотя по факту сотрудник даже не отдавал ее работодателю при заключении договора.

Суть дела: сотруднице при увольнении не отдали трудовую. Она письменно потребовала от работодателя вернуть трудовую. Но так ее не получила.
Обратилась в суд за возмещением морального вреда и потерянного заработка за период задержки выдачи трудовой.

Работодатель сказал, что с сотрудницей по факту не был заключен трудовой договор, так как она при трудоустройстве не отдала трудовую книжку. Но зарплата начислялась.

Суд пришел к выводу, что работодатель нарушил нормы ТК, так как фактически сотрудница была допущена к работе без заключения трудового договора. Кроме этого, работодатель не принял никаких действий для решения проблемы с тем, что трудовую ему не принесли.

Например, можно было оформить дубликат или новую.
А значит — фактически виноват в невыдаче трудовой при увольнении работника. А значит должен компенсировать утерянный заработок. Так как без трудовой книжки работник не может устроиться на работу.

Вывод: около 170 тыс. рублей надо выплатить бывшему сотруднику как потерянный заработок, компенсировать 15 тыс. рублей на судебные расходы и уплатить около 5 тыс. рублей — судебные расходы.

Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2021.

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