⚖️ Выдать трудовую при увольнении надо, даже если ее не было. Иначе — компенсация утраченного заработка

За невыдачу трудовой при увольнении компания заплатила около 200 тыс. рублей. Хотя по факту сотрудник даже не отдавал ее работодателю при заключении договора.
Суть дела: сотруднице при увольнении не отдали трудовую. Она письменно потребовала от работодателя вернуть трудовую. Но так ее не получила.Обратилась в суд за возмещением морального вреда и потерянного заработка за период задержки выдачи трудовой.
Работодатель сказал, что с сотрудницей по факту не был заключен трудовой договор, так как она при трудоустройстве не отдала трудовую книжку. Но зарплата начислялась.Суд пришел к выводу, что работодатель нарушил нормы ТК, так как фактически сотрудница была допущена к работе без заключения трудового договора. Кроме этого, работодатель не принял никаких действий для решения проблемы с тем, что трудовую ему не принесли.
Например, можно было оформить дубликат или новую.А значит — фактически виноват в невыдаче трудовой при увольнении работника. А значит должен компенсировать утерянный заработок. Так как без трудовой книжки работник не может устроиться на работу.
Вывод: около 170 тыс. рублей надо выплатить бывшему сотруднику как потерянный заработок, компенсировать 15 тыс. рублей на судебные расходы и уплатить около 5 тыс. рублей — судебные расходы.Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2021.
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