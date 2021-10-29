⚖️ Выдать трудовую при увольнении надо, даже если ее не было. Иначе — компенсация утраченного заработка

За невыдачу трудовой при увольнении компания заплатила около 200 тыс. рублей. Хотя по факту сотрудник даже не отдавал ее работодателю при заключении договора.

Суть дела: сотруднице при увольнении не отдали трудовую. Она письменно потребовала от работодателя вернуть трудовую. Но так ее не получила.

Обратилась в суд за возмещениемза период задержки выдачи трудовой.

Работодатель сказал, что с сотрудницей по факту не был заключен трудовой договор, так как она при трудоустройстве не отдала трудовую книжку. Но зарплата начислялась.

Суд пришел к выводу, что работодательтак как фактически сотрудница была допущена к работе без заключения трудового договора. Кроме этого, работодательдля решения проблемы с тем, что трудовую ему не принесли.

Например, можно было оформить дубликат или новую.

А значит — фактически виноват в невыдаче трудовой при увольнении работника. А значит долженТак как без трудовой книжки работник не может устроиться на работу.

Вывод: около 170 тыс. рублей надо выплатить бывшему сотруднику как потерянный заработок, компенсировать 15 тыс. рублей на судебные расходы и уплатить около 5 тыс. рублей — судебные расходы.