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Чтобы вызвать людей на работу в нерабочие дни, издайте приказ. Иначе они не придут, и ничего им за это не будет

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Рубрика Трудовые отношения
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Дни с 1 по 3 ноября во всех регионах — нерабочие. Однако в некоторых случаях некоторых сотрудников можно привлечь к труду.

Например, бухгалтеру придется считать зарплату, кадровику — оформлять прием или увольнение, сторожу — сторожить и т.д.

Некоторые работодатели решили не разводить бюрократию, и просто устно сообщили сотрудникам, что надо выйти на работу. Кто-то разослал сообщения на электронную почту.

Но так лучше не делать. Сотрудники могут проигнорировать такое распоряжение и остаться дома.

Сообщения от тех, кто раздумывает над возможностью саботировать требования работодателя, уже поступают в Роструд.

Там поясняют, что приказ о выходе надо сделать в письменной форме.

Если работодатель издаст письменное распоряжение о работе сотрудников в период с 01.11.2021 по 03.11.2021, а сотрудники не выйдут на работу в эти дни, то за это он вправе будет привлечь их к дисциплинарной ответственности.

Если работодатель не издаст письменного распоряжения о работе сотрудников в период с 01.11.2021 по 03.11.2021, то в случае их невыхода на работу в эти дни привлечь сотрудников к какой-либо ответственности работодатель будет не вправе.

Образец приказа о вызове некоторых сотрудников на работу в нерабочие дни — здесь.

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