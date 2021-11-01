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У налоговиков новый сбой: блокируют счета всем подряд

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики блокируют счета из-за своих же ошибок и сбоев. Так, одной компании блок прилетел за не сдачу РСВ за 2019-й год, хотя она с марта 2020 в этой инспекции. И таких много.

Спрашивает наш подписчик.

«Нам сегодня безосновательно заблокировала счет 29-я ИФНС по городу Москве. Якобы в связи с не сдачей РСВ за 2019 год, хотя мы с ними только с 10.03.20.

Когда удалось дозвониться до инспекции, примерно к 16:30, выяснилось, что таких невинно пострадавших много, поэтому и дозвониться было невозможно».

В комментариях пишут, что это не первый случай с этой инспекцией.

«29-ая — это теперь все время вам будут подобные фокусы. Блок за не сдачу НДС УСН-щику — легко. И на все ответ „это все программа, у нас лапки“, запасайтесь дзеном».

Еще пишут, что этим не только 29-я грешит — у налоговиков постоянно что-то слетает. А автор поста возмущена, что из-за их косяков по сути деятельность компании приостанавливается:

«И они, конечно же, не в курсе, что у них же происходит, поэтому подписывают протоколы не глядя. А мы, юрлица, такие добрые и понимающие. Ну блокирнули счет, что тут такого. Между тем, это, на минуточку, фактически приостановка деятельности организации».

Советуют писать жалобу в управление. Или в администрацию президента.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

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