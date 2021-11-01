Привитые трудовые мигранты не могут получить QR-коды

Трудовым мигрантам, у которых нет регистрации, не выдают QR-код при вакцинации, рассказал Борис Титов.
«У нас большое количество мигрантов, которые остались в стране работать. У них нет регистрации, и поэтому им не дают QR-коды [вакцинации]. То есть работать они могут, но никуда ходить не могут», — сказал бизнес-омбудсмен.
Еще Титов рассказал и про проблемы мигрантов, которые привились иностранными вакцинами:
Цитаты по «ТАСС».
Об этих проблемах уполномоченный по защите прав предпринимателей хочет рассказать властям. Чтобы в дальнейшем эта проблема была решена.
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