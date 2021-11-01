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Не нужно давать налоговикам персональные данные работников, даже при выездной

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики при выездной проверке хотят кучу документов. В том числе некие «лицевые карточки персонального учёта работников», предположительно формы Т-54. Как поясняют опытные бухгалтеры, они имеют в виду совсем другое. Или это специально так криво сказано?

Спрашивает наш подписчик.

«Прилетело требование с налоговой о предоставлении лицевых карточек персонального учёта работников. Я так понимаю, по форме Т-54. Где её искать в 1С.Бухгалтерия? Как сформировать?

Или можно её заменить Т-2 и расчетно-платежной ведомостью?».

Разобраться, какие документы налоговики могут требовать, а какие нет — смотрите в записи вебинара «Налоговый контроль в 2021 году: какие документы требуют».

В комментариях спросили, на основании какой статьи требование. Автор пишет, что п. 12 ст. 89 НК, у них выездная проверка. И фрагмент требования показала:

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На это пишут, что по вопросу автора достаточно только регистр по НДФЛ дать:

«По п. 46 предоставить нужно регистр по НДФЛ, только они его очень странно называют, тоже легко распечатывается из 1С».

А о форме Т-54 пишут:

«С 2013 г. эту унифицированную форму необязательно применять. Поэтому вам вообще никто не мешал закрепить в учётной политике, что ежемесячные сведения о зарплате отражаются в форме расчетного листка, предложенного стандартной версией 1С.Бухгалтерия».

Да и странно, что персональные данные работников хотят, если говорить именно о карточках. Даже если это выездная.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

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