❗ За этот год будем отчитываться по новой форме 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ поменялась. Применять новую форму надо будет с отчетности за 2021 год.

На федеральном портале опубликован приказ ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

В частности, поменялось приложение № 3, где отражаются доходы от предпринимательской деятельности . Это связано с авансовыми платежами, которые ИП на ОСНО считают по фактическим доходам и вычетам. Сейчас их расчет идет в отдельном листе «расчет к приложению № 3». В новой 3-НДФЛ это будет продолжение приложения № 3.

Кроме того, в новом бланке учли введение упрощенного порядка получения вычетов.

Новая форма также понадобилась, потому что в этом году ввели ставку НДФЛ 15 %.

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