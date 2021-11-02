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Зачем бухгалтеру управленческий учет? Расскажем на бесплатном вебинаре

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Рубрика Управленческий учет
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Профессия бухгалтера обесценивается. Руководитель считает, что он просто «отчеты рисует» и «кнопки нажимает». Появляются автоматизированные сервисы, да и аутсорс порой предлагает услуги дешевле штатного буха. А как повысить свою ценность?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Управленческий учет: как бухгалтеру повысить ценность перед директором». Он пройдет 24 ноября, начало в 15:00 по Москве.

На вебинаре поговорим:

  • Почему финансовая отчетность важна для управления бизнесом?
  • Три важных финансовых отчета, по которым нужно принимать все решения в компании.
  • Непонятные слова P&L, Balance sheets, Cash flow: что это вообще?
  • Почему, Что, Когда и Сколько — картина движения всех денег в компании.

Спикер — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант.

Запишитесь сейчас, места еще есть.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

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