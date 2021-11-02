Зачем бухгалтеру управленческий учет? Расскажем на бесплатном вебинаре

Профессия бухгалтера обесценивается. Руководитель считает, что он просто «отчеты рисует» и «кнопки нажимает». Появляются автоматизированные сервисы, да и аутсорс порой предлагает услуги дешевле штатного буха. А как повысить свою ценность?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Управленческий учет: как бухгалтеру повысить ценность перед директором». Он пройдет 24 ноября, начало в 15:00 по Москве.
На вебинаре поговорим:
- Почему финансовая отчетность важна для управления бизнесом?
- Три важных финансовых отчета, по которым нужно принимать все решения в компании.
- Непонятные слова P&L, Balance sheets, Cash flow: что это вообще?
- Почему, Что, Когда и Сколько — картина движения всех денег в компании.
Спикер — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант.
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