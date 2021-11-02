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У работника нет СНИЛСа? Оформляем его в ПФР

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Если сотрудник устраивается на работу впервые, то у него может и не быть СНИЛСа. Компания должна зарегистрировать его в ПФР, сказал Роструд.

При трудоустройстве выяснилось, что новый работник не зарегистрирован в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Работодатель уточнил, как ему быть.

Роструд ответил, что в этом случае надо зарегистрировать нового сотрудника самостоятельно. Такое возможно, если раньше человек нигде не работал официально.

Как зарегистрировать работника в ПФР?

Для этого надо составить анкету на работника по форме АДВ-1 и составить опись документов по форме АДВ-6-1.

Эти документы направляются в ПФР.

Сроки регистрации работника в системе персонифицированного учета не установлены. Но лучше с этим не тянуть. Так как номер СНИЛСа нужен для всех отчетов в ПФР.

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