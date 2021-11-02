У работника нет СНИЛСа? Оформляем его в ПФР

Если сотрудник устраивается на работу впервые, то у него может и не быть СНИЛСа. Компания должна зарегистрировать его в ПФР, сказал Роструд.
При трудоустройстве выяснилось, что новый работник не зарегистрирован в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Работодатель уточнил, как ему быть.
Роструд ответил, что в этом случае надо зарегистрировать нового сотрудника самостоятельно. Такое возможно, если раньше человек нигде не работал официально.
Как зарегистрировать работника в ПФР?
Эти документы направляются в ПФР.
Сроки регистрации работника в системе персонифицированного учета не установлены. Но лучше с этим не тянуть. Так как номер СНИЛСа нужен для всех отчетов в ПФР.
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