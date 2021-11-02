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Доход от продажи доли в УК уменьшается на расходы

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Рубрика Налог на прибыль
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Компания-учредитель при продаже своей доли может уменьшить доходы на сумму вклада, который был сделан в имущество.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 23.09.2021 № 03-03-07/77269.

Доходы от продажи доли в УК другой компании могут быть уменьшены на расходы, которые понесла компания при покупке доли или в виде денежного вклада.

Поэтому, если компания-учредитель вносила деньги в имущество другой организации, то полученный доход от продажи можно уменьшить на размер вклада.

И платить налог на прибыль надо уже с разницы между доходом и понесенными расходами, а не с полной суммы, полученной от продажи доли в УК.

Наследники доли в УК смогут учитывать расходы прошлого собственника при продаже бизнеса.

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