Как ФСС умеет менять мнение после публикации ответов

Оказывается, ФСС вносит изменения в раздел «Часто задаваемые вопросы» задним числом. И выяснить нам это помог наш читатель.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Сотрудница написала заявление на увольнение 14 октября 2021г. по собственному желанию с отработкой в 14 дней. С 18.10.2021г. открыла больничный по уходу за больным 10-ти летним ребенком. Увольнение прошло 28 октября 2021 г. Больничный закрыт 29 октября 2021 г.

Вопрос: Оплачивается ли 29 октября 2021г., когда женщина уже не является сотрудником организации и больничный — по уходу за больным ребенком, а не по заболеванию самой бывшей сотрудницы?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Если больничный лист по уходу за ребенком был открыт до увольнения, то его обязаны оплатить. Даже если он открыт в день увольнения, его обязаны оплатить».

Но автор вопроса уточнил, что на сайте ФСС в качестве примера указано другое:

«Нашли пример на сайте ФСС: „При осуществлении ухода за ребенком, заболевшим в период работы застрахованного лица и продолжающим болеть после увольнения, выплата пособия по временной нетрудоспособности производится до дня увольнения застрахованного лица (включительно)“».

А вот и скрин с сайта ФСС Амурской области:

Но раньше ответ был другой, уточнила Надежда Камышева:

«Очень интересно. Это они „переобулись в прыжке“. В изначальной версии ответа на этот вопрос было вот так»:

Как правильно заметил эксперт, даже такой поворот событий не приведет к проблемам. Так как теперь ФСС напрямую оплачивают больничные. Поэтому к работодателю со стороны работника претензий быть не может.