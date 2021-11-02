Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как ФСС умеет менять мнение после публикации ответов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Больничные
Версия для печати

Оказывается, ФСС вносит изменения в раздел «Часто задаваемые вопросы» задним числом. И выяснить нам это помог наш читатель.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Сотрудница написала заявление на увольнение 14 октября 2021г. по собственному желанию с отработкой в 14 дней. С 18.10.2021г. открыла больничный по уходу за больным 10-ти летним ребенком. Увольнение прошло 28 октября 2021 г. Больничный закрыт 29 октября 2021 г.

Вопрос: Оплачивается ли 29 октября 2021г., когда женщина уже не является сотрудником организации и больничный — по уходу за больным ребенком, а не по заболеванию самой бывшей сотрудницы?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Если больничный лист по уходу за ребенком был открыт до увольнения, то его обязаны оплатить. Даже если он открыт в день увольнения, его обязаны оплатить».

Но автор вопроса уточнил, что на сайте ФСС в качестве примера указано другое:

«Нашли пример на сайте ФСС: „При осуществлении ухода за ребенком, заболевшим в период работы застрахованного лица и продолжающим болеть после увольнения, выплата пособия по временной нетрудоспособности производится до дня увольнения застрахованного лица (включительно)“».

А вот и скрин с сайта ФСС Амурской области:

впоьр

Но раньше ответ был другой, уточнила Надежда Камышева:

«Очень интересно. Это они „переобулись в прыжке“. В изначальной версии ответа на этот вопрос было вот так»:

впч

Как правильно заметил эксперт, даже такой поворот событий не приведет к проблемам. Так как теперь ФСС напрямую оплачивают больничные. Поэтому к работодателю со стороны работника претензий быть не может.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить