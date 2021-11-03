🎽 Дадут ли фитнесу дополнительные гранты и другие льготы?

Фитнес-индустрия сильно пострадала из-за нерабочих дней и QR-кодов. Поэтому фитнес-клубам надо выдать дополнительные гранты, освободить от уплаты налогов и снизить размер страховых взносов до 15%, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

На 2 ноября временно закрыты фитнес-центры в 20 регионах. И почти везде — QR-коды.

Из-за этого продажи абонементов упали на 80%. А около 15-20% посетителей решили вернуть ранее купленные абонементы.

«Что может помочь фитнес-клубам? Ставка социальных взносов в 15%, как у МСП. Освободить отрасль от уплаты налогов за 4 квартал 2021 года и установить пониженные налоговые ставки на 2022 год. Компенсировать расходы на ЖКХ. Ввести региональные гранты на зарплату в размере 1 МРОТ, помимо федеральных», — опубликовал в телеграм-канале Борис Титов.

Кроме этого бизнес-омбудсмен предложил ввести мораторий на возвраты абонементов в период ограничений. Например, сделать невозвратные дешевые тарифы, как с авиабилетами.

Фитнес-индустрия против QR-кодов . Так как это ограничение лишает их прибыли.

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