Две трети согласны на удаленку для свободного времени

72% россиян хотят работать на удаленке. Причем 61% из них ради возможности распоряжаться временем как хотят.
Опрос провел сервис «Работа.ру». В нем участвовало до 5 тыс. людей.
72% людей сказали, что хотят перейти на удаленный режим работы. А 12% — уже работают из дома.
Основные причины перейти на удаленку:
- 61% — возможность самостоятельно распоряжаться временем;
- 46% — не надо тратить время на проезд до работы и обратно;
- 43% — экономия денег на проезде и питании;
- 37% — можно больше проводить времени с семьей;
- 20% — можно работать в любой одежде.
А вот 16% россиян вообще не планируют работать на удаленке. Причем 46% из них сказали, что не видят для себя удаленных профессий, а 32% — из-за невозможности лично поговорить с коллегами.
Самой интересной причиной отказа были шумные соседи.
Материал по «РБК»
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