Две трети согласны на удаленку для свободного времени

72% россиян хотят работать на удаленке. Причем 61% из них ради возможности распоряжаться временем как хотят.

Опрос провел сервис «Работа.ру». В нем участвовало до 5 тыс. людей.

72% людей сказали, что хотят перейти на удаленный режим работы. А 12% — уже работают из дома.

Основные причины перейти на удаленку:

А вот 16% россиян вообще не планируют работать на удаленке. Причем 46% из них сказали, что не видят для себя удаленных профессий, а 32% — из-за невозможности лично поговорить с коллегами.

Самой интересной причиной отказа были шумные соседи.

Материал по «РБК»

Друзья, а что вы думаете про удаленную работу?

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