Как передать зарплату иностранцу, если он не активировал зарплатную карту

Иностранец не хочет идти в банк и активировать карту. Еще и успел уволиться. Как можно перечислить ему зарплату, чтобы не было нарушения валютного законодательства?

Спрашивает наш подписчик.

«Наняли иностранца на работу, оформили, открыла через зарплатный проект ему карту, за которой он не явился, то есть, не активировал. И уже собирается уехать. Зарплата не выдана за месяц. Что можно сделать?».

Самое главное — наличкой не предлагать. А то штрафы там высокие.

В комментариях предложили депонировать и уведомить этого работника. Вряд ли он захочет уезжать без зарплаты. Еще предлагают на эту карту перечислять, но автор считает, что банк этого не даст сделать, так как карта не активирована. Рекомендуют позвонить в банк:

«Позвоните в банк в отдел по зарплатному проекту. В клиент-банке есть разделение на активированные карты и не активированные. Эта сортировка снимается и реестр формируется по всем картам проекта».

А кто-то считает, что активация карты вообще несущественна. Реквизиты-то есть.

«Оправляйте деньги по ЗП проекту с его реквизитами. Он может и не получать карту, а снять в отделении через операциониста. Но это уже не ваши проблемы, вы ему деньги перечислили. Наличными вы не имеете права выдавать деньги иностранцу. Вы деньги отправляете на р/с сотрудника, при чем тут активация карты?».

Еще можно депозит у нотариуса оформить. Хотя проще через депонент, просто в учете будет висеть задолженность по зарплате.