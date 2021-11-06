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Если хотите получить вычет по 3-НДФЛ за 2018 год, не забудьте до конца года сдать заявление на возврат налога

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Рубрика 3-НДФЛ
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Сейчас заявление о возврате «вшито» в декларацию 3-НДФЛ. Но раньше это был отдельный бланк. Не забывайте про это, иначе потеряете деньги.

Если вы сдаете декларацию 3-НДФЛ с целью возврата налога (например, по расходам на лечение, обучение или покупку жилья), необходимо направить заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога.

Срок подачи такого заявления — 3 года с даты уплаты налога.

Заявление о возврате НДФЛ по декларации за 2018 год необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства до окончания 2021 года.

Об этом напоминает ФНС.

В 2021 году можно подать 3-НДФЛ с заявленным вычетом за 2018, 2019, 2020 годы.

Что касается пенсионеров, которые в 2021 году могут заявить имущественный вычет за 2017 — 2020 годы, им до конца 2021 года надо обязательно подать заявление на возврат налога за 2017, 2018 годы.

Что бывает, если не подать заявление на возврат налога вместе с 3-НДФЛ

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