Процесс удержания алиментов с больничных не отлажен. На сообщения бухгалтеров – никакой реакции от ФСС

С оплаты больничных должны удерживаться алименты. Это в теории. На практике с таким удержанием все очень сложно. На проблему обратили внимание участники нашего форума.

Дело в том, что больничные выплачивает ФСС, а исполнительный лист на алименты находится у работодателя.

На эту тему есть письмо ФСС № 02-08-01/15-03-15268л от 14.01.2021 В нем говорится, что ФСС не имеет права удерживать алименты по исполнительному, который приставы направили работодателю. Нужен оригинал исполнительного листа, который передаст взыскатель или копия, которую передаст пристав. При этом работодатель может направить копию исполнительного в ФСС. Там эту информацию примут к сведению, направят запрос в ФССП, получат постановление и удержат алименты.

Однако на деле эта система не работает. ФСС или не хочет, или не может оперативно запрашивать у приставов документы на взыскание.

Вот что пишут наши читатели:

У нас очень давно пилотный проект и писали письма и звонили. ФСС не удерживает алименты с больничных листов. Наш ФСС отправляет деньги работнику на 2-3 день после получения реестра. Как можно успеть взыскателю пробиться к приставам, оставить заявку и получить исполнительный лист именно для ФСС (копия нашего не подходит), отвезти оригинал в ФСС. Нереально.

Вместе с тем, констатируют бухгалтеры, с введением прямых выплат получение алиментов с больничных листов стало проблемой взыскателя, а не работодателя. Однако ответственные алиментщики волнуются, спрашивают бухгалтера, как поступить правильно. Получается, что быстрого и простого решения у этой проблемы сейчас нет.

Обсуждение идет в теме форума «Расчет задолженности по алиментам».

Напомним, на днях принят новый перечень доходов, из которых производится удержание алиментов на детей.

По новым правилам, удерживать алименты с больничных и пособий по безработице надо априори, без всяких оговорок.

Вот как звучит этот пункт в новом и старом постановлении:

Как было Как стало с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице