Медосмотр работников включается в расходы, только если его изначально оплачивает работодатель

Расходы работодателя на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров учитываются для налога на прибыль. Но должны быть соблюдены условия из приказа Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

Этим документом утвержден порядок проведения медосмотров работников.

В частности, там говорится, что предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления , выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

То есть проходить медомотр работник должен по направлению работодателя в медицинскую организацию (с которой заключен договор на проведение осмотров) и за счет средств работодателя.

При соблюдении всех этих условий расходы на медосмотр можно принять к расходам, сообщает Минфин в письме от 30.09.2021 № 03-03-06/1/79243.

Между тем, зачастую люди предварительный медосмотр оплачивают самостоятельно, а работодатель потом компенсирует им расходы. Но это противоречит правилам, утвержденным Минздравом.

А раз правила не соблюдены, то и учитывать для налога на прибыль такие траты, по мнению Минфина, нельзя.

Кроме того, в других письмах и Минфин и ФНС настаивают, что если компания компенсирует работникам их расходы по прохождению ими самостоятельно медосмотров, такие суммы компенсации облагаются страховыми взносами.

Такие разъяснения, в частности, даны в письмах Минфина № 03-15-06/3786 от 24.01.2019, № 03-15-06/49359 от 04.07.2019, письмах ФНС № БС-4-11/16963@ от 03.09.2018, № БС-3-11/10931@ от 24.12.2019.

То есть, если ваши новые работники сами за свой счет проходят медосмотр, а потом получают возмещение, то эту сумму нельзя принять в расходы и на нее надо начислить страховые взносы.

Впрочем, мнение фискалов по этому вопросу не является бесспорным. Суды считают иначе. Пример — постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.05.2020 по делу № А45-35434/2019. Суд решил, что компенсация сотрудникам расходов на медосмотр не облагается страховыми взносами.