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По иностранцу с патентом уменьшить НДФЛ можно только на авансовые платежи за текущий год

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Рубрика НДФЛ
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Иностранцы, которые работают по патенту, предварительно уплачивают фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Работодатель может учесть эту сумму при удержании налога из зарплаты такого работника.

Уменьшить НДФЛ налоговый агент может на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных сотрудником-иностранцем за период действия патента применительно к конкретному налоговому периоду.

Таким образом общая сумма НДФЛ с зарплаты иностранца за год исчисляется работодателем и подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных за тот период действия патента, который относится к соответствующему году.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.10.2021 № 03-04-06/83974.

Добавим, что работодатель запрашивает уведомление по платежам иностранного работника в ИФНС и уменьшает налога на сумму авансов.

Уведомление налоговиками должно выдаваться на каждый налоговый период. Если иностранец оплатил переходящий патент, то и уведомление нужно получить на каждый год.

О том, как считается НДФЛ с зарплаты иностранцев — читайте здесь.

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