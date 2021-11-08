Кадровик внес запись в бумажную трудовую после записи о переходе на электронный формат. Как быть?

Запись о приеме на работу в бумажной трудовой можно признать недействительной. При условии, что она внесена после записи об электронной трудовой, отметили в Роструде.

Суть вопроса: Работник дал бумажную трудовую при приеме на работу, хотя ранее выбрал электронную. Кадровик внес запись о приеме после записи об электронном способе ведения трудовой. Как быть?

Роструд ответил, что эту запись надо аннулировать.

То есть в трудовой в разделе «Сведения о работе» ставиться следующий порядковый номер, дата и в графе 3 — формулировка: «Запись за номером ХХ недействительна».

При приеме на работу кадровику надо внимательно смотреть на последние записи. Если в трудовой есть информация, что работник перешел на электронный способ ведения трудовой, то принимать бумажную или вносить в нее какие-либо записи не надо.

Кроме этого, если работник ранее перешел на электронную трудовую, вернуть обратно бумажную уже не получится. Так ответил Роструд в октябре 2021 года.