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У налоговиков осталось 53 дня, чтобы назначить выездную за 2018 год. Ждите вызовы

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Рубрика Налоговые проверки
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До конца срока давности для выездных проверок по 2018 году осталось 53 дня. А это означает, что налоговики сейчас всеми правдами и неправдами будут тащить на комиссии всех, кто хоть как-то для этого подходит. Например, «контрагентами не вышел».

Спросил наш подписчик.

«Как думаете, если по пп. 4 пункта 1 статьи 31 НК по поводу «неблагополучного» контрагента вызывают (в энный раз), ситуация за 4 кв. 2018 года, уже дважды допрос был, можем по ТКС объясниться? В требовании доводы совсем неубедительны. Цитирую:

"Проведен анализ налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за 2018 г. по результатам которого выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с контрагентом-продавцом, обладающим признаками "транзитной" организации, не ведущей реальную финансово-хозяйственную деятельность. Дополнительно сообщаем, указанные контрагенты не обладают персоналом, имуществом и иными необходимыми ресурсами для осуществления финансово-хозяйственной деятельности".

С этой конторой работаем до сих пор. Несмотря на признаки, 3 года истекают. В этом дело?».

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В комментарии пришел налоговый адвокат Вячеслав Василевский. Он посоветовал формировать переписку с контрагентом:

«3 года истекают, вы правы. Подготовьте переписку с этим контрагентом, напишите им письмо с приложением протокола и попросите подготовить ответ в ваш адрес, с пояснениями по сути протокола. С приложением штатки, договоров аренды, и прочим. Можно ещё адвокатский опрос гендиректора вашего поставщика произвести и так же его приложить».

Кроме того, в комментариях посоветовали сходить на комиссию специально обученным людям, чтобы они поняли, чего вообще хотят налоговики.

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