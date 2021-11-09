Можно ли привлечь к сверхурочной работе совместителя?

Совместитель может работать сверх установленного времени, так же, как и обычный работник, считает Роструд. Скачивайте образец согласия на сверхурочную работу.
В ст. 99 ТК не сказано, что совместителей нельзя привлекать к сверхурочной работе. Поэтому при необходимости и таких работников можно оставить работать после смены.
Но Роструд напомнил, что к сверхурочной работе нельзя привлекать беременных и несовершеннолетних.
Кроме того, работодателю на сверхурочную работу надо получить согласие от работников. Исключение — для предотвращения производственной аварии или в других экстренных случаях.
Скачать образец заполнения согласия.
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