Можно ли привлечь к сверхурочной работе совместителя?

Совместитель может работать сверх установленного времени, так же, как и обычный работник, считает Роструд. Скачивайте образец согласия на сверхурочную работу.

В ст. 99 ТК не сказано, что совместителей нельзя привлекать к сверхурочной работе. Поэтому при необходимости и таких работников можно оставить работать после смены.

Но Роструд напомнил, что к сверхурочной работе нельзя привлекать беременных и несовершеннолетних.

Кроме того, работодателю на сверхурочную работу надо получить согласие от работников. Исключение — для предотвращения производственной аварии или в других экстренных случаях.

Скачать образец заполнения согласия.