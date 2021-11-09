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Каждый пятый не возьмет на работу из-за постов в соцсетях

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За год число таких работодателей сократилось с каждого четвертого до каждого пятого.

Такие результаты выдало исследование от портала SuperJob.

Работодателей стала реже интересовать интернет-активность соискателей. В каждой пятой компании соискателям откажут в трудоустройстве из-за постов в социальны сетях (20%), год назад таких было 25%. В 13% компаний в приеме на работу не откажут, хотя соцсети посмотрят, а в 55% — вообще не интересуются соцсетями соискателей (в прошлом году их было 44%).

Со стороны тех, кто ищет работу, 39% понимают, что их соцсети могут просмотреть. 11% без разницы, что подумает работодатель. 6% считают, что никто ничего смотреть не будет, а 9% вообще об этом не задумываются.

Трудоустроенные ведут социальные сети чаще безработных, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 41% против 36%.

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