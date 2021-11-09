Компьютеры под управлением операционной системы Windows в последние несколько недель настойчиво советуют обновиться до версии 11. Бухгалтерам этого делать не советуют, так как пока нет официальной поддержки 1С для этой платформы.

Рассказал наш подписчик.

«В связи с выходом новой операционной системы Windows 11, я задался вопросом, а что будет с платформой 1С, у неё же ключ привязан к конфигурации ПК.

И тут получил ответ от официальной поддержки 1С — Windows 11 не поддерживает 1С 8.3.

Так что лучше пока не переходить на неё и игнорировать настойчивые предложения винды об обновлении».

Однако в комментариях пишут, что все работает:

«Уже две недели Windows 11 и 1С базовая прекрасно работают у меня. Но винда — ерунда полная. Делалась больше для планшетов, чем для десктопов».

Если посмотреть на сайте 1С, то там об 11-й версии ничего не сказано:

Прокомментировала Яна Барихашвили, специалист по IT-безопасности, генеральный директор ООО «ЭЛО», сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:

«У нас прецедентов не было, но потому что обновление винды отключено именно у тех кто на обслуживании. И Windows 11 — это не полноценная операционная система. Это обновление, причём достаточно бесполезное. Поэтому лучше — не обновляться».